Про це 24 Каналу розказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що росіяни намагаються виснажувати та шукати "прогалини" у системі протиповітряної оборони України. Мовиться про ракети класу Х-59 або протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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"Це спрямовані проти систем саме протиповітряної оборони", – сказав Братчук.

Загалом інтенсивність атак по Одеській області зросла. Також ворог періодично б'є балістикою. Так окупанти 15 березня вдарили по Одесі, попередньо, ракетами "Іскандер-М". Окрім того, раніше Росія також використовувала береговий ракетний комплекс "Бастіон" за балістичними ракетами "Онікс".

Теж надзвичайно швидко летить і надзвичайно вона потужна. Нині не говоримо про "Калібри", хоча вони в Чорному морі є,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Окупанти тримають ракетоносії у Новоросійську, що в Росії, й поки що не використовують цю зброю.

Однак ворожі судна споряджені ракетами. Тож ракетна загроза залишається актуальною щодня. Особливо в ті дні, коли росіяни намагаються продемонструвати свої певні "ракетні переваги".

Обстріл Одеси 15 березня: коротко