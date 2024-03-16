Наразі медичні працівники продовжують працювати з постраждалими після ракетного удару по Одесі. Тоді внаслідок атаки пролунало 4 вибухи.
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Кіпер розповів деталі про атаку Одеси 15 березня
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що станом на 9 ранку 16 березня у медичних закладах міста продовжують лікування 40 людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки по Одесі. З цих громадян 9 поранених у важкому стані.
Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі,
– зауважив Кіпер.
Глава Одеської області також висловив щирі співчуття родинам загиблих людей внаслідок російської атаки по Одесі.
В Одесі завершили рятувальні роботи на місці влучання
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк 16 березня заявила, що пошуково-рятувальні роботи на місці влучання рятувальники вже завершили. За її словами, вже відомо про 20 людей, які загинули.
- Водночас Гуменюк зауважила, що перелік постраждалих внаслідок ракетного удару по місту ще продовжують уточнювати. Адже люди ще оговтуються від шоку та звертаються до лікарів по допомогу.
- Гуменюк також розповіла, що, за попередніми даними, окупанти завдали удару по Одесі балістичними ракетами типу "Іскандер-М". За словами речниці Сил оборони Півдня України, Одеса є для ворога дуже болючим місцем і в розрізі проведення виборів у країні-агресорці.
- Варто зазначити, що росіяни обстріляли Одесу орієнтовно об 11:05 15 березня. Тоді там пролунав потужний вибух.
- Атака трапилася через хвилину після того, як Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракети. Коли на місце прибули рятувальники та медики, Росія вдруге вдарила по місту, що збільшило кількість постраждалих та жертв.
- Через ракетний обстріл міста також були пошкоджені інженерні комунікації газового та електропостачання. Електроенергія була відсутня у більш ніж пів тисячі користувачів.