Сейчас медицинские работники продолжают работать с пострадавшими после ракетного удара по Одессе. Тогда в результате атаки прозвучало 4 взрыва.
Смотрите также Медики, спасатели и гражданские: количество раненых в результате атаки России по Одессе возросло
Кипер рассказал детали об атаке Одессы 15 марта
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что по состоянию на 9 утра 16 марта в медицинских учреждениях города продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате ракетной атаки по Одессе. Из этих граждан 9 раненых в тяжелом состоянии.
Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе,
– отметил Кипер.
Глава Одесской области также выразил искренние соболезнования семьям погибших людей в результате российской атаки по Одессе.
В Одессе завершили спасательные работы на месте попадания
- Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк 16 марта заявила, что поисково-спасательные работы на месте попадания спасатели уже завершили. По ее словам, уже известно о 20 людях, которые погибли.
- В то же время Гуменюк отметила, что перечень пострадавших в результате ракетного удара по городу еще продолжают уточнять. Ведь люди еще оправляются от шока и обращаются к врачам за помощью.
- Гуменюк также рассказала, что, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами типа "Искандер-М". По словам спикера Сил обороны Юга Украины, Одесса является для врага очень болезненным местом и в разрезе проведения выборов в стране-агрессоре.
- Стоит отметить, что россияне обстреляли Одессу ориентировочно в 11:05 15 марта. Тогда там прогремел мощный взрыв.
- Атака случилась через минуту после того, как Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракеты. Когда на место прибыли спасатели и медики, Россия второй раз ударила по городу, что увеличило количество пострадавших и жертв.
- Из-за ракетного обстрела города также были повреждены инженерные коммуникации газового и электроснабжения. Электроэнергия отсутствовала в более чем в полтысячи пользователей.