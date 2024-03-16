Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что по состоянию на полночь 16 марта спасатели завершили поисково-спасательные работы, пишет 24 Канал.

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Что известно о ракетном ударе ворона по Одессе

К сожалению, продолжается уточнение пострадавших и погибших. Эти цифры меняются. Отслеживаем их на ресурсах ГСЧС и областной военной администрации,

– заявила Гуменюк.

По ее словам, уже известно о 20 людях, которые погибли. В дальнейшем продолжают уточнять перечень пострадавших. Потому что люди оправляются от шока и обращаются к врачам.

Какими ракетами Россия атаковала Одессу

Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас эксперты работают, чтобы установить, какими ракетами враги атаковали город.

Предварительно это были баллистические ракеты "Искандер-М",

– объяснила Гуменюк.

По ее словам, россияне продолжают терроризировать Юг. Кроме того, Одесса является для врага очень болезненным местом и в разрезе проведения выборов.

Пресс-секретарь объяснила, что то, что Россия пытается давить на регион системно прослеживается по всем атакам, которые были сосредоточены на Одесскую область в течение прошлой недели.

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Россия дважды цинично ударила по Одессе