Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що станом на північ 16 березня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, пише 24 Канал.
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Що відомо про ракетний удар ворона по Одесі
На жаль, продовжується уточнення постраждалих і загиблих. Ці цифри змінюються. Відстежуємо їх на ресурсах ДСНС і обласної військової адміністрації,
– заявила Гуменюк.
За її словами, вже відомо про 20 людей, які загинули. Надалі продовжують уточнювати перелік постраждалих. Тому що люди оговтуються від шоку та звертаються до лікарів.
Якими ракетами Росія атакувала Одесу
Наталія Гуменюк розповіла, що наразі експерти працюють, щоб встановити, якими ракетами вороги атакували місто.
Попередньо це були балістичні ракети "Іскандер-М",
– пояснила Гуменюк.
За її словами, росіяни продовжують тероризувати Південь. Окрім того, Одеса є для ворога дуже болючим місцем і в розрізі проведення виборів.
Речниця пояснила, що те, що Росія намагається тиснути на регіон системно простежується по всіх атаках, які були зосереджені на Одещину протягом минулого тижня.
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Росія двічі цинічно вдарила по Одесі
- Росія орієнтовно об 11:05 15 березня в Одесі пролунав потужний вибух. Це трапилось через хвилину після того, як Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракети. Коли на місце прибули рятувальники та медики, Росія вдруге вдарила.
- На жаль, станом на 22:05 глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки росіян 20 людей загинуло. З них один медик та один рятувальник. Ще 75 осіб зазнали поранень,
- В обласній військовій адміністрації повідомили, що до лікарень звернулось 55 людей, у стаціонарі – 42. З них 9 – у важкому стані.
- Окрім того, своїм обстрілом ворог пошкодив інженерні комунікації газо- та електропостачання в місті. Комунальники відновлювали людям світло та тепло.