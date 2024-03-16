Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що станом на північ 16 березня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, пише 24 Канал.

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Що відомо про ракетний удар ворона по Одесі

На жаль, продовжується уточнення постраждалих і загиблих. Ці цифри змінюються. Відстежуємо їх на ресурсах ДСНС і обласної військової адміністрації,

– заявила Гуменюк.

За її словами, вже відомо про 20 людей, які загинули. Надалі продовжують уточнювати перелік постраждалих. Тому що люди оговтуються від шоку та звертаються до лікарів.

Якими ракетами Росія атакувала Одесу

Наталія Гуменюк розповіла, що наразі експерти працюють, щоб встановити, якими ракетами вороги атакували місто.

Попередньо це були балістичні ракети "Іскандер-М",

– пояснила Гуменюк.

За її словами, росіяни продовжують тероризувати Південь. Окрім того, Одеса є для ворога дуже болючим місцем і в розрізі проведення виборів.

Речниця пояснила, що те, що Росія намагається тиснути на регіон системно простежується по всіх атаках, які були зосереджені на Одещину протягом минулого тижня.

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Росія двічі цинічно вдарила по Одесі