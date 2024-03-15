Росія продовжує цинічно атакувати мирні українські міста, внаслідок чого сьогодні постраждала Одеса. В Одеській ОВА повідомили про проблеми з енергопостачанням через ворожий удар.

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В Одесі люди залишилися без електроенергії

Унаслідок атаки по Одесі сьогодні, 15 березня, постраждали півсотні людей. Ворог ударив по цивільній інфраструктурі, є загиблі та постраждалі.

За даними глави Одеської ОВА Олега Кіпера, через ракетний обстріл міста наразі пошкоджені інженерні комунікації газового та електропостачання.

Станом на зараз електроенергія відсутня більш ніж у пів тисячі користувачів. Ще більше абонентів не має постачання газу.

Без електропостачання наразі 535 абонентів. Без газопостачання 800 абонентів,

– повідомив Олег Кіпер.

Наразі зазначається, що орієнтовним терміном відновлення електропостачання встановлено ранок 16 березня.

Водночас газопостачання планують відновити також 16 березня, до кінця дня. Станом на зараз на місці працюють аварійні служби.

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