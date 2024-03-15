Про втрату повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook. Смерть Тетюхіна підтвердив і мер Одеси Геннадій Труханов.

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Тетюхін звільнився з міськради заради служби в ЗСУ

Сергій Тетюхін спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, далі був заступником міського голови. У травні 2023 року він першим заступником мера. Однак восени того ж року він звільнився з міської ради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ.

Серед загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки – Сергій Тетюхін, мій колишній перший заступник. Неймовірно важка втрата для всіх нас. Професійна та порядна людина, талановитий менеджер та справжній друг. Його спадщина – це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору,

– написав Труханов.

Депутат міськради Андрій Вагапов додав, що Тетюхін "виділявся з оточення справжністю".

Гостіщев був командиром батальйону "Цунамі"

Олександр Гостіщев у 2019 році став очільником патрульної поліції Одеської області. У 2021 році він заступив на посаду начальника поліції Одещини. Після повномасштабного вторгнення став командиром батальйону "Цунамі".

Головне про обстріл Одеси 15 березня

Близько 11 ранку в Одеській області оголосили повітряну тривогу і за кілька хвилин почали лунати вибухи. Ворог вдарив в одне місце двічі. Після першої атаки на місце прибули медики та рятувальники. Тоді росіяни вдарили другий раз. 1 фельдшер та 1 працівник ДСНС загинули.

Сили оборони Півдня повідомили, що ворог запустив по Одесі балістичні ракети типу Іскандер-М. Атакували росіяни із території окупованого Криму.

Загалом станом на 16:00 кількість жертв російської атаки зросла до 16.

Ще 55 людей з пораненнями – у лікарні. 10 з них перебувають у важкому стані. Зокрема, відомо про 8 постраждалих працівників ДСНС.

Крім цього, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Вже 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих. Ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому.

Важливо. У зв'язку з терористичним обстрілом у місті оголосили День жалоби.