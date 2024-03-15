О потере сообщили глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко и депутат горсовета Андрей Вагапов на своих страницах в Facebook. Смерть Тетюхина подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Тетюхин уволился из горсовета ради службы в ВСУ

Сергей Тетюхин сначала работал директором департамента экономического развития, затем возглавлял департамент транспорта, далее был заместителем городского головы. В мае 2023 года он стал первым заместителем мэра. Однако осенью того же года он уволился из городского совета и мобилизовался в ВСУ.

Среди погибших в результате сегодняшней атаки – Сергей Тетюхин, мой бывший первый заместитель. Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие – это современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства,

– написал Труханов.

Депутат горсовета Андрей Вагапов добавил, что Тетюхин "выделялся из окружения искренностью".

Гостищев был командиром батальона "Цунами"

Александр Гостищев в 2019 году стал главой патрульной полиции Одесской области. В 2021 году он заступил на должность начальника полиции Одесской области. После полномасштабного вторжения стал командиром батальона "Цунами".

Главное об обстреле Одессы 15 марта

Около 11 утра в Одесской области объявили воздушную тревогу и через несколько минут начали раздаваться взрывы. Враг ударил в одно место дважды. После первой атаки на место прибыли медики и спасатели. Тогда россияне ударили второй раз. 1 фельдшер и 1 работник ГСЧС погибли.

Силы обороны Юга сообщили, что враг запустил по Одессе баллистические ракеты типа "Искандер-М". Атаковали россияне с территории оккупированного Крыма.

Всего по состоянию на 16:00 количество жертв российской атаки возросло до 16.

Еще 55 человек с ранениями в больнице. 10 из них находятся в тяжелом состоянии. В частности, известно о 8 пострадавших работников ГСЧС.

Кроме этого, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Уже 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших. Еще около сотни людей стоят в очередях у пунктов приема.

Важно. В связи с террористическим обстрелом в городе объявили День траура.