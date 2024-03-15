Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Сейчас спасательная операция продолжается. 16 марта в Одессе и области объявлен день траура.

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Тактика удара россиян

По состоянию на 15:20 количество погибших в Одессе составляет 14 человек, 46 ранены, среди которых 7 – работники ГСЧС. Есть тяжелораненые.

Россияне атаковали дважды. Собственно, раненые спасатели – те, что приехали сразу ликвидировать последствия первого удара, разбирать завалы. Враг цинично выждал паузу и снова ударил по предыдущему месту попадания.

"То есть мы видим, что враг снова использует во время ракетных обстрелов тактику так называемого двойного удара. Когда наносится первый удар ракетой, затем допускают к месту работы соответствующие структуры, враг делает паузу и пытается тоже попасть. К сожалению, сегодня состоялась именно такая ситуация", – отметил Братчук.

Россияне это делают для того, чтобы целенаправленно и цинично увеличить количество жертв. Они понимают, что после удара будет оказываться помощь соответствующими службами.

На это и надеялась Россия. Мы видим этот большой список наших пострадавших, то, собственно, и наносится этот второй удар,

– добавил он.

Последствия удара

По словам Братчука, в результате удара повреждено здание рекреационного заведения, станция технического обслуживания автомобилей, частные дома одесситов. То есть россияне в очередной раз били по частному сектору, где есть плотная городская застройка.

"Враг готовился и в очередной раз показал, что является террористом. Бил по гражданским людям, объектам, инфраструктуре", – подчеркнул спикер.

Есть потребность в крови

Сейчас возле пунктов сдачи крови уже образовались очереди желающих помочь раненым в результате атаки. Однако следует ориентироваться на официальные сообщения, где есть адреса соответствующих пунктов. Братчук подчеркнул, что нужно быть физически подготовленным к сдаче крови, а какая именно нужна – определят медики.

"Самое главное, что сегодня у нас есть желание найти тех "ждунов", которые в том числе наводят ракеты врага на соответствующие гражданские объекты, пытаются убить больше одесситов, чтобы посеять панику. Паники у нас нет. Есть холодный ум и горячее сердце. Держимся и накажем всех виновных в происходящем", – добавил он.

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