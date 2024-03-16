Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что россияне пытаются истощать и искать "пробелы" в системе противовоздушной обороны Украины. Говорится о ракетах класса Х-59 или противорадиолокационной ракете Х-31П.

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"Это направлены против систем именно противовоздушной обороны", – сказал Братчук.

В целом интенсивность атак по Одесской области возросла. Также враг периодически бьет баллистикой. Так оккупанты 15 марта ударили по Одессе, предварительно, ракетами "Искандер-М". Кроме того, ранее Россия также использовала береговой ракетный комплекс "Бастион" с баллистическими ракетами "Оникс".

Тоже чрезвычайно быстро летит и чрезвычайно она мощная. Сейчас не говорим о "Калибрах", хотя они в Черном море есть,

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Оккупанты держат ракетоносители в Новороссийске, что в России, и пока не используют это оружие.

Однако вражеские суда снаряжены ракетами. Поэтому ракетная угроза остается актуальной ежедневно. Особенно в те дни, когда россияне пытаются продемонстрировать свои определенные "ракетные преимущества".

Обстрел Одессы 15 марта: коротко