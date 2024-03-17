Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Украины Наталья Гуменюк. Также она объяснила, почему враг бьет не только по портовой инфраструктуре региона, но и по жилым кварталам.

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Цель ударов

Россияне планировали подобную агрессию на южное направление, когда говорили, что продвигают свои предвыборные лозунги. И даже делали попытку вернуться на правый берег Херсона, смогли на жалкую вылазку на лодке с попыткой обустроить себе плацдарм на правом берегу, заметила Гуменюк.

Однако еще на середине Днепра украинские защитники смогли противодействовать оккупантам и вернуть их "курсом русского военного корабля"

Массированный режим атак на Юг Украины начался с завершением полноценного действия Зернового соглашения. Это стало таким ответом на игнорирование любой позиции России в этом вопросе.

Все удары по Одесской области, как ракетные, так и беспилотные сосредоточены по прибрежной территории. Направлены максимально на повреждение всех ресурсов региона, которые позволяют Одесской области даже в условиях полномасштабного вторжения поднимать экономику.

Почему бьют по мирным домам

Однако, кроме портовой инфраструктуры, в последние дни произошли страшные попадания в жилые дома, многоэтажки Одессы. Наталья Гуменюк объяснила, что так работают российские спецслужбы, и до сих пор есть навербованные люди, занимающиеся наведением вражеских ракет.

К тому же враг использует баллистические ракеты, которые являются неточными, однако противодействовать им чрезвычайно сложно.

Мы неоднократно видели, что ракеты врага имеют совсем не те тактико-технические характеристики, которые заявлены в учебниках,

– добавила Гуменюк.

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