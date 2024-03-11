Тому Кримський міст – це складна ціль для України. Це 24 Каналу зауважив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
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Росія охороняє Кримський міст
Дмитро Плетенчук зазначив, що раніше щоранку можна було спостерігати мінімум два кораблі, один – з півночі, один – з півдня, які охороняли Кримський міст. Зараз немає суден з півдня. Водночас ворог намагається охороняти цю незаконну забудову.
Там є морська охорона, ФСБ, є інші спостережні пости, системи ППО, прикриття і так далі. Але на достатній відстані відповідно до статутів вони зараз там вже шосту добу не можуть виконувати ці обов'язки,
– пояснив він.
Загарбники щільно охороняють Кримський міст. Ворог долучив до цього росгвардію, ППО, прикордонників, морську охорону, Чорноморський флот і так далі. Тому це складна ціль для України.
Ворог перемістив кораблі
Речник Військово-морських сил ЗСУ розповів, що росіяни передислокували найбільш цінні активи до військово-морської бази у Новоросійську. Там вони розосереджують кораблі. Ці заходи покликані зменшити втрати. Також розосереджують між портами у Сочі, Туапсе. У такий спосіб загарбники намагаються приховати їх від України.
Але до цього вони все одно виконували завдання з охорони пунктів базування, водного району, контролю цивільного судноплавства. Тобто ці завдання нікуди не поділися. І звісно, вони все одно мають повернутися до їхнього виконання. Питання в тому, як вони це зроблять, щоб зберегти ці одиниці, що залишились,
– сказав Плетенчук.
В України є відповідний план, стратегія зі звільнення української акваторії. Зокрема, нещодавно нашій державі вдалось знищити російський корабель "Сергій Котов", який перебував в українських територіальних водах.
Чорноморський флот Росії: останні новини
- Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Дмитро Плетенчук назвав кораблі Росії, які перебувають у найбільшій небезпеці. Усі військові кораблі Росії є законною ціллю для України. Однак є пріоритетні цілі. Насамперед це носії крилатих ракет, яких в окупантів є десяток у складі.
- У Військово-морських силах розповіли, чи може Росія відновити свої втрати кораблів. Росіяни мають можливість поповнення корабельного складу Чорноморського флоту обмеженою кількістю кораблів, тому що сполучення з Азово-Чорноморським районом у Росії є. Однак постає питання, який це матиме сенс, тому що вони зараз обмежені у застосуванні наявних кораблів.
- У командуванні російським флотом могли відбутися кадрові перестановки. З'явилася інформація, що головнокомандувач військово-морським флотом Росії Нікалай Євменов нібито пішов у відставку. Україна наразі не готова підтвердити цю інформацію.