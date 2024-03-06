Правозахисник Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, якими засобами окупанти намагаються захистити Кримський міст. Раніше в Керченській протоці українським Силам оборони вдалось знищити корабель "Сергій Котов".

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Як окупанти намагаються захистити Кримський міст

Барієв зазначив, що корабель "Сергій Котов" було знищено в районі Кримського мосту. Тобто, саме біля цього важливого для них об'єкту, а не на західному узбережжі Криму біля Севастополя. Узагалі кожен вибух, кожен БпЛА вони істерично сприймають.

Вони починають закривати Кримський міст. Вони починають перевіряти все. Рух зупиняється на кілька годин. І ще вони використовують димову завісу, щоб не було зафіксовано, як розташована їхня ППО. Дійсно для них міст дуже важливий,

– зауважив правозахисник.

Він додав, що міст – це єдина артерія для постачання військової техніки, особового складу, продуктів харчування тощо. Поруч із мостом вони раніше встановлювали бонни, затоплювали баржі, натягували сітку, щоб більше захистити Кримський міст – як від атак з моря, так і з неба.

Як окупанти намагаються захистити західне узбережжя Криму

За словами правозахисника, окупанти намагаються захистити західне узбережжя Криму. Зокрема, Сакський район, Євпаторію, Севастополь. Вони намагаються захистити свої кораблі, яких зараз у Чорному морі фактично немає.

"Вони намагаються перегрупуватися та робити висновки з того, що втрати в них дуже великі", – наголосив Барієв.

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