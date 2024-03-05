Після вибухів у Керчі стало відомо, що свій рух зупинили 9 поїздів. Про це написали пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про зупинку руху на Кримському мосту

Не курсували чотири потяги з Криму, та п'ять поїздів, що прямували на півострів. Також Кримський міст перекрили для руху автотранспортом.

Рух мостом перекрили з 23:35 4 березня і відкрито о 7:50 5 березня. Наразі лише для руху автомобілів.

Відомо, що вночі 5 березня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Цілями нібито був Кримський міст та корабель "Сергій Котов".

На ранок 5 березня російські пропагандисти повідомили, що було знищено російський корабель "Сергій Котов".

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