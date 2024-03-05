После взрывов в Керчи стало известно, что свое движение остановили 9 поездов. Об этом написали пропагандистские СМИ.

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Что известно об остановке движения на Крымском мосту

Свое движение остановили четыре поезда из Крыма, и пять поездов, направлявшихся на полуостров. Также Крымский мост был перекрыт для движения автотранспорта.

Движение мостом перекрыли с 23:35 4 марта и открыт в 7:50 5 марта. Сейчас только для движения автомобилей.

Известно, что в ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Целями якобы был Крымский мост и корабль "Сергей Котов"

На утро 5 марта российские пропагандисты сообщили, что был уничтожен российский корабль "Сергей Котов".

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