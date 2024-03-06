Правозащитник Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, какими средствами оккупанты пытаются защитить Крымский мост. Ранее в Керченском проливе украинским Силам обороны удалось уничтожить корабль "Сергей Котов".

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Как оккупанты пытаются защитить Крымский мост

Бариев отметил, что корабль "Сергей Котов" был уничтожен в районе Крымского моста. То есть, именно возле этого важного для них объекта. То есть, не на западном побережье Крыма возле Севастополя. Вообще каждый взрыв, каждый БПЛА они истерически воспринимают.

Они начинают закрывать Крымский мост. Они начинают проверять все. Движение останавливается на несколько часов. И еще они используют дымовую завесу, чтобы не было зафиксировано, как расположена их ПВО. Действительно для них мост очень важен,

– отметил правозащитник.

Он добавил, что мост – это единственная артерия для поставки военной техники, личного состава, продуктов питания и тому подобное. Рядом с мостом они ранее устанавливали бонны, затапливали баржи, натягивали сетку, чтобы защитить Крымский мост больше, как от атак с моря, так и с неба.

Как оккупанты пытаются защитить западное побережье Крыма

По словам правозащитника, оккупанты пытаются защитить западное побережье Крыма. В частности, Сацкий район, Евпаторию, Севастополь. Они пытаются защитить свои корабли, которых сейчас в Черном море фактически нет.

"Они пытаются перегруппироваться и делать выводы из того, что потери у них очень большие", – отметил Бариев.

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