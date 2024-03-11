Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що Україна наразі не готова підтвердити цю інформацію. Однак уночі 5 березня Росія втратила патрульний корабель "Сергій Котов", що цілком могло спричинити кадрові перестановки в командуванні флотом.

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Що вказує на кадрові зміни у флоті Росії

Наразі активність російських окупантів у морі зведена до нуля. Ворог фактично шосту добу не виходить у Чорне море. На думку речника ВМС, найімовірніше, це пов'язано саме з втратою чергового патрульного корабля, адже ворогу треба тепер зробити аналіз.

Це вже стала практика, коли загарбники роблять тактичну паузу після суттєвої втрати та розробляють алгоритм наступних дій у Чорному морі.

"Офіційно ми поки що підтвердити це (зміну командування російським флотом – 24 Канал) не готові. Проте зазвичай після подібних кейсів відбуваються подібні зміни. Тому загалом така ймовірність досить висока", – зауважив Плетенчук.

Що відомо про можливу зміну керівництва флоту Росії