Певна річ, що без молитв і зусиль українців ця подія не відбулася б. Стало відомо, де саме чергове російське "корито" зазнало атаки і пішло вслід за "Цезарем Куніковим".

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OSINT-аналітики встановили координати місця, де "Сергій Котов" зробив останній "бульк". Як пише моніторингова група "Кримський вітер", проаналізувавши ці дані", "Котов" затонув за 8 кілометрів від узбережжя Криму. Найближчі до місця затоплення корабля населені пункти Криму – села Заповітне та Яковенкове.

Крім того, атака на "Котова" відбулася на відстані близько 25 кілометра від Кримського мосту. Ймовірно, що саме охорона "незаконної конструкції" могла входити в обов'язок цього патрульного човна.

Де затонув "Сергій Котов" / Фото соцмережі

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Вночі 5 березня у районі Кримського півострова лунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що це патрульний корабель "Сергій Котов" намагався втекти від українських дронів.

У ГУР офіційно підтвердили, що це їхня робота. 5 морських дронів Magura V5 атакували корабель окупантів. Також в операції взяли участь спеціальний підрозділ Group 13, сили ВМС України та Мінцифри.

"Сергій Котов" – суттєва втрата для росіян, наголосив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що цей корабель належав до проєкту 22160 "Василь Биков". Лише один корабель цього типу "Дмитро Рогачов" не зазнав пошкоджень. Впевнені, що і його черга настане.

За словами Плетенчука, це досить великий корабель. Його екіпаж становить близько 80 чоловік. За даними ГУР, 7 окупантів точно відправилися дивитися "концерт Кобзона". Ще щонайменше 27 поранених. Доля решти членів екіпажу невідома.

Крім того, окупанти "попали" на великі гроші. Адже вартість "Котова" – приблизно 65 мільйонів доларів.

Як свідчить перехоплена розмова росіян, на кораблі перебував також вертоліт Ка-29 чи К-27. Очевидно, що українські дрони однією атакою спіймали "двох зайців".