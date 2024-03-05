Україна в тимчасово окупованому Криму знищила російський корабель "Сергій Котов". Це сталося в ніч на 5 березня.
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"Сергій Котов" був новим російським корабелем
Російське судно "Сергій Котов" – другий патрульний корвет проекту 22160, котрий Росія збудувала на потужностях суднобудівного заводу "Залив" в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, він також є четвертим корветом такого типу в складі російського Чорноморського флоту
Відомо, що 29 січня 2021 року суднобудівний завод "Залив", що функціонує в окупованому Криму, спустив на воду новий патрульний корабель "Сергій Котов".
"Сергій Котов" спустили на воду тільки 29 січня 2021 року: дивіться відео
Будівництво цього корабля тривало майже 4 роки. Так, цей корвет приєднався до Чорноморського флоту вже у липні 2022 року.
Характеристики кораблів проекту 22160:
водотоннажність – 1800 тонн;
довжина корпусу – 94 метри;
ширина корпусу – 14 метрів;
швидкість ходу – до 25 вузлів;
автономність – до 60 діб; 6000 миль при швидкості ходу 16 вузлів;
екіпаж – 28 осіб;
основне озброєння: одна артустановка калібру 76 мм АК-176МА, вісім ракет "Калибр" або ж вісім ПКР Х-35 "Уран".
У Росії цей проєкт корабля є один з найсучасніших. Відомо, що наразі спущено на воду чотири такі кораблі. Йдеться про судна "Василь Биков", "Дмитро Рогачев", "Павло Державін" та "Сергій Котов". Поки що з них не зазнавав пошкоджень лише "Дмитро Рогачев".
Україна знищила корабель "Сергій Котов": основне
- У ніч проти 5 березня українські морські безпілотники атакували та знищили російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" в акваторії Чорного моря.
- Корабель атакували морськими дронами Magura V5. На кораблі пошкоджена корма, правий та лівий борти
- Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що дані щодо екіпажу з'ясовують. "Є загиблі та поранені. Проте є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися. Принаймні відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася", – зазначив він.