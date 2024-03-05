Україна в тимчасово окупованому Криму знищила російський корабель "Сергій Котов". Це сталося в ніч на 5 березня.

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"Сергій Котов" був новим російським корабелем

Російське судно "Сергій Котов" – другий патрульний корвет проекту 22160, котрий Росія збудувала на потужностях суднобудівного заводу "Залив" в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, він також є четвертим корветом такого типу в складі російського Чорноморського флоту

Відомо, що 29 січня 2021 року суднобудівний завод "Залив", що функціонує в окупованому Криму, спустив на воду новий патрульний корабель "Сергій Котов".

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Будівництво цього корабля тривало майже 4 роки. Так, цей корвет приєднався до Чорноморського флоту вже у липні 2022 року.

Характеристики кораблів проекту 22160:

водотоннажність – 1800 тонн;

довжина корпусу – 94 метри;

ширина корпусу – 14 метрів;

швидкість ходу – до 25 вузлів;

автономність – до 60 діб; 6000 миль при швидкості ходу 16 вузлів;

екіпаж – 28 осіб;

основне озброєння: одна артустановка калібру 76 мм АК-176МА, вісім ракет "Калибр" або ж вісім ПКР Х-35 "Уран".

У Росії цей проєкт корабля є один з найсучасніших. Відомо, що наразі спущено на воду чотири такі кораблі. Йдеться про судна "Василь Биков", "Дмитро Рогачев", "Павло Державін" та "Сергій Котов". Поки що з них не зазнавав пошкоджень лише "Дмитро Рогачев".

Довідка! Нагадаємо, що Сили оборони України не вперше атакують цей корабель – у вересні 2023 року року під час атаки на кораблі російського флоту "Сергій Котов" вже отримував значні пошкодження.

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