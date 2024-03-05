Украина во временно оккупированном Крыму уничтожила российский корабль "Сергей Котов". Это произошло в ночь на 5 марта.

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"Сергей Котов" был новым российским кораблем

Российское судно "Сергей Котов" – второй патрульный корвет проекта 22160, который Россия построила на мощностях судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, он также является четвертым корветом такого типа в составе российского Черноморского флота

Известно, что 29 января 2021 года судостроительный завод "Залив", функционирующий в оккупированном Крыму, спустил на воду новый патрульный корабль "Сергей Котов".

"Сергей Котов" спустили на воду только 29 января 2021 года: смотрите видео

Строительство этого корабля продолжалось почти 4 года. Так, этот корвет присоединился к Черноморскому флоту уже в июле 2022 года.

Характеристики кораблей проекта 22160:

водоизмещение – 1800 тонн;

длина корпуса – 94 метра;

ширина корпуса – 14 метров;

скорость хода – до 25 узлов;

автономность – до 60 суток; 6000 миль при скорости хода 16 узлов;

экипаж – 28 человек;

основное вооружение: одна артустановка калибра 76 мм АК-176МА, восемь ракет "Калибр" или же восемь ПКР Х-35 "Уран".

В России этот проект корабля является одним из самых современных. Известно, что сейчас спущено на воду четыре таких корабля. Речь идет о судах "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Пока из них не получал повреждений только "Дмитрий Рогачев".

Справка! Напомним, что Силы обороны Украины не впервые атакуют этот корабль – в сентябре 2023 года во время атаки на корабли российского флота "Сергей Котов" уже получал значительные повреждения.

Украина уничтожила корабль "Сергей Котов": основное