Конечно, что без молитв и усилий украинцев это событие не произошло бы. Стало известно, где именно очередное российское "корыто" подверглось атаке и пошло вслед за "Цезарем Куниковым".

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До Керченского моста рукой подать

OSINT-аналитики установили координаты места, где "Сергей Котов" сделал последний "бульк". Как пишет мониторинговая группа "Крымский ветер", проанализировав эти данные, "Котов" затонул в 8 километрах от побережья Крыма. Ближайшие к месту затопления корабля населенные пункты Крыма – села Заветное и Яковенково.

Кроме того, атака на "Котова" состоялась на расстоянии около 25 километра от Крымского моста. Вероятно, что именно охрана "незаконной конструкции" могла входить в обязанности этой патрульной лодки.

Где затонул "Сергей Котов" / Фото соцсети

Как уничтожили еще одно судно Черноморского флота: что известно

Ночью 5 марта в районе Крымского полуострова раздавались взрывы. Впоследствии выяснилось, что это патрульный корабль "Сергей Котов" пытался убежать от украинских дронов.

В ГУР официально подтвердили, что это их работа. 5 морских дронов Magura V5 атаковали корабль оккупантов. Также в операции приняли участие специальное подразделение Group 13, силы ВМС Украины и Минцифры.

"Сергей Котов" – существенная потеря для россиян, отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что этот корабль принадлежал к проекту 22160 "Василий Быков". Только один корабль этого типа "Дмитрий Рогачев" не получил повреждений. Уверены, что и его очередь наступит.

По словам Плетенчука, это достаточно большой корабль. Его экипаж составляет около 80 человек. По данным ГУР, 7 оккупантов точно отправились смотреть "концерт Кобзона". Еще по меньшей мере 27 раненых. Судьба остальных членов экипажа неизвестна.

Кроме того, оккупанты "попали" на большие деньги. Ведь стоимость "Котова" – примерно 65 миллионов долларов.

Как свидетельствует перехваченный разговор россиян, на корабле находился также вертолет Ка-29 или К-27. Очевидно, что украинские дроны одной атакой поймали "двух зайцев".