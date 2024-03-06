На фронті наші захисники дуже відчувають нестачу артилерійських снарядів. ЄС не може дотримати свою обіцянку і поставити до березня 2024 року Україні один мільйон боєприпасів. За словами Зеленського, наразі військові отримали від союзників лише 30 відсотків з обіцяної кількості зброї, передає 24 Канал.

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Є позитивний прогрес

Сьогодні, 6 березня, Зеленський побував в Одесі разом із прем'єром Греції. Під час спільної пресконференції президента спитали, як просувається питання забезпечення ЗСУ снарядами.

Глава держави прокоментував ініціативу Петра Павела, чеського президента, щодо закупівлі артилерії поза межами Євросоюзу.

Довідка: Під час Мюнхенської конференції з безпеки Петр Павел заявив, що знайшов для України 800 тисяч боєприпасів поза межами ЄС – 500 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру та 300 тисяч – 122-міліметрового. Він закликав членів Євросоюзу якомога швидше викупити їх. 26 лютого цю пропощицію обговорили європейські лідери. Вдалося знайти частину коштів на боєприпаси.

Президент зауважив, що є позитивний прогрес.

Але позитивний результат зможемо оцінити лише, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні,

– водночас наголосив Зеленський.

Поки своєрідним замінником дефіцитного 155-ого калібру виступають дрони. В Україні зростає власне виробництва БпЛА. Як зауважив глава держави, це наразі єдина альтернатива дефіциту артилерії.

Дефіцит сміливості

Зеленський нагадав, що у союзників є інші види зброї, які могли б посилити українські позиції на фронті. Йдеться про далекобійну зброю. Президент вважає, що партнери могли б її надати Україні.

Він натякнув, що коли союзники вирішили допомогати нашій країні захищати свою територіальну цілісність та свій народ, то не повинно бути вагань, треба робити кроки уперед.

Тут не може бути дефіциту сміливості,

– наголосив Зеленський.

Коли в Україні будуть снаряди

На початку березня під час візиту до Вашингтону генеральний директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Чехії Ян Їреш розповів, що перша партія закуплених для України 155-міліметрових боєприпасів може надійти найближчими тижнями.

Також посадовець зауважив, що низка країн Європи долучилася до закупівлі снарядів у "третіх країнах". Щоправда, лише після прибуття боєприпасів до України розкриють інформацію щодо їхнього постачання.