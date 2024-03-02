Відповідну думку під час візиту до Вашингтону озвучив генеральний директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Чехії Ян Їреш.

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Перші снаряди можуть надійти найближчими тижнями

За його словами, перша партія 155-міліметрових артилерійських снарядів може надійти до України найближчими тижнями. Мовиться про снаряди від низки країн Європи, покупку яких ініціювала Чехія.

За наявною інформацією, низка європейських країн здійснює покупку боєприпасів у "третіх країн". Ці держави долучилися до ініціативи, запущеної Чеською республікою напередодні. Правда, лише після прибуття снарядів до України розкриють інформацію щодо їхнього постачання.

Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії,

– наголосив Їреш.

Петр Павел і 800 тисяч снарядів для України