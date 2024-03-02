Відповідну думку під час візиту до Вашингтону озвучив генеральний директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Чехії Ян Їреш.
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Перші снаряди можуть надійти найближчими тижнями
За його словами, перша партія 155-міліметрових артилерійських снарядів може надійти до України найближчими тижнями. Мовиться про снаряди від низки країн Європи, покупку яких ініціювала Чехія.
За наявною інформацією, низка європейських країн здійснює покупку боєприпасів у "третіх країн". Ці держави долучилися до ініціативи, запущеної Чеською республікою напередодні. Правда, лише після прибуття снарядів до України розкриють інформацію щодо їхнього постачання.
Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії,
– наголосив Їреш.
Петр Павел і 800 тисяч снарядів для України
- Нагадаймо, що президент Чехії Петр Павел зробив важливу заяву для України під час Мюнхенської конференції з безпеки. Він повідомив, що за кордоном його держава виявила близько 800 тисяч снарядів, які впродовж кількох тижнів можуть відправити нашим захисникам.
- Тоді ж він виступив із закликом до європейських партнерів. Він вимагав від них фінансову підтримку, щоб придбати ці боєприпаси та доставити їх до України.
- Звернімо увагу, що пропозицію Чехії на зустрічі у Парижі у понеділок, 26 лютого, обговорили європейські лідери. І вдалося знайти частину коштів на боєприпаси. До прикладу, Нідерланди погодилися на покупку внести 100 мільйонів євро.
- Як зазначає уряд у Празі, попередньо погодилися посприяти покупці снарядів у Канаді та Данії. Також є ще низка інших держав, які вирішили залишитися анонімними у своїх пориваннях допомогти Україні зброєю.
- Наостанок нагадаймо, що Петр Павел заявляв, що його державі вдалося знайти 500 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру та 300 тисяч – 122-міліметрового. За його словами, їх можуть доставити до України за кілька тижнів, якщо знайдуть на це кошти.