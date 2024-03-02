Соответствующее мнение во время визита в Вашингтон озвучил генеральный директор по вопросам оборонной политики Министерства обороны Чехии Ян Йиреш.
Читайте также Ускорение поставок F-16: Рютте раскрыл детали обсуждений между Украиной и Нидерландами
Первые снаряды могут поступить в ближайшие недели
По его словам, первая партия 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может поступить в Украину в ближайшие недели. Говорится о снарядах от ряда стран Европы, покупку которых инициировала Чехия.
По имеющейся информации, ряд европейских стран осуществляет покупку боеприпасов у "третьих стран". Эти государства присоединились к инициативе, запущенной Чешской республикой накануне. Правда, только после прибытия снарядов в Украину раскроют информацию относительно их поставки.
Инициатива Чехии – это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии,
– подчеркнул Йиреш.
Петр Павел и 800 тысяч снарядов для Украины
- Напомним, что президент Чехии Петр Павел сделал важное заявление для Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он сообщил, что за рубежом его государство обнаружило около 800 тысяч снарядов, которые в течение нескольких недель могут отправить нашим защитникам.
- Тогда же он выступил с призывом к европейским партнерам. Он потребовал от них потребовал от них финансовую поддержку, чтобы приобрести эти боеприпасы и доставить их в Украину.
- Обратим внимание, что предложение Чехии на встрече в Париже в понедельник, 26 февраля, обсудили европейские лидеры. И удалось найти часть средств на боеприпасы. К примеру, Нидерланды согласились на покупку внести 100 миллионов евро.
- Как отмечает правительство в Праге, предварительно согласились посодействовать покупке снарядов в Канаде и Дании. Также есть еще ряд других государств, которые решили остаться анонимными в своих порывах помочь Украине оружием.
- Напоследок напомним, что Петр Павел заявлял, что его государству удалось найти 500 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра и 300 тысяч – 122-миллиметрового. По его словам, их могут доставить в Украину за несколько недель, если найдут на это средства.