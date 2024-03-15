Головком Чорноморського флоту адмірал Микола Євменов пішов у відставку 10 березня. Ймовірно, його усунули з посади та замінили командувачем Північного флоту адміралом Олександром Моїсеєвим.

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Це сталося після втрати "Сергія Котова"

Звільнення адмірала Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту від лютого 2022 року. Це послідувало за втратою вже 9 великого судна від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ймовірно, перше завдання адмірала Моїсеєва на посаді головкому ВМФ буде стабілізація безпеки ситуації на Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні,

– зазначили у розвідці.

Адмірал Моїсеєв був кадровим підводником у період з 2018 по 2019 рік аж до моменту призначення командувачем Північного флоту.

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