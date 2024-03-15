Главком Черноморского флота адмирал Николай Евменов ушел в отставку 10 марта. Вероятно, его отстранили от должности и заменили командующим Северного флота адмиралом Александром Моисеевым.
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Это произошло после потери "Сергея Котова"
Увольнение адмирала Евменова произошло после отставки второго командующего Черноморского флота с февраля 2022 года. Это последовало за потерей уже 9 крупного судна от начала полномасштабного вторжения России.
Вероятно, первая задача адмирала Моисеева в должности главкома ВМФ будет стабилизация безопасности ситуации на Черном море и изменения, направленные на повышение боеспособности Черноморского флота в регионе,
– отметили в разведке.
Адмирал Моисеев был кадровым подводником в период с 2018 по 2019 год вплоть до момента назначения командующим Северного флота.
Может ли Россия восстановить потери в кораблях
- Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что здесь много факторов. По его словам, соответствии с конвенцией ООН, россияне не могут вывести и завести свои корабли через проливы Босфор и Дарданеллы так же как и наше государство не может этого сделать.
- Плетенчук отметил, что выйти из акватории Черного моря россияне не могут себе позволить, потому что у них есть там побережья в Черном и Азовском морях.
- В то же время смысла в том, чтобы Россия восстанавливала эти потери там не видят смысла, ведь это фактически размещение больше целей для Сил обороны в море.