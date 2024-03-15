Главком Черноморского флота адмирал Николай Евменов ушел в отставку 10 марта. Вероятно, его отстранили от должности и заменили командующим Северного флота адмиралом Александром Моисеевым.

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Это произошло после потери "Сергея Котова"

Увольнение адмирала Евменова произошло после отставки второго командующего Черноморского флота с февраля 2022 года. Это последовало за потерей уже 9 крупного судна от начала полномасштабного вторжения России.

Вероятно, первая задача адмирала Моисеева в должности главкома ВМФ будет стабилизация безопасности ситуации на Черном море и изменения, направленные на повышение боеспособности Черноморского флота в регионе,

– отметили в разведке.

Адмирал Моисеев был кадровым подводником в период с 2018 по 2019 год вплоть до момента назначения командующим Северного флота.

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