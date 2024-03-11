Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что здесь много факторов. По его словам, в соответствии с конвенцией ООН, россияне не могут вывести и завести свои корабли через проливы Босфор и Дарданеллы так же как и наше государство не может этого сделать.
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Пополнение не имеет смысла
Плетенчук отметил, что выйти из акватории Черного моря россияне не могут себе позволить, потому что у них есть там побережья в Черном и Азовском морях.
Не выполнять задачи по охране своих территориальных вод они так же себе позволить не могут, потому что это будет откровенная капитуляция,
– пояснил представитель ВМС.
В то же время россияне имеют возможность пополнения корабельного состава Черноморского флота ограниченным количеством кораблей, потому что сообщение с Азово-Черноморским районом у России есть.
Здесь по-другому вопрос стоит: есть ли в этом смысл, потому что они сейчас ограничены в применении имеющихся кораблей. Какой смысл добавлять еще мишени для Сил обороны Украины в Черном море?
– риторически спросил Плетенчук.
Украина перехватила инициативу в Черном море
- Украина уже перехватила инициативу в Черном море. Наше государство диктует свои условия ведения боевых действий. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ. Дмитрий Плетенчук отметил, можно говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море.
- Спикер отметил, сегодня достаточно сложно прогнозировать, что нас ожидает в текущем году. Ведь не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав российского Черноморского флота. Агрессор адаптируется к новым вызовам и реагирует на них.
- Плетенчук добавил, что по состоянию на сейчас у нас это получается, однако нужно работать в дальнейшем. Ведь, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью.