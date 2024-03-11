Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что здесь много факторов. По его словам, в соответствии с конвенцией ООН, россияне не могут вывести и завести свои корабли через проливы Босфор и Дарданеллы так же как и наше государство не может этого сделать.

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Пополнение не имеет смысла

Плетенчук отметил, что выйти из акватории Черного моря россияне не могут себе позволить, потому что у них есть там побережья в Черном и Азовском морях.

Не выполнять задачи по охране своих территориальных вод они так же себе позволить не могут, потому что это будет откровенная капитуляция,

– пояснил представитель ВМС.

В то же время россияне имеют возможность пополнения корабельного состава Черноморского флота ограниченным количеством кораблей, потому что сообщение с Азово-Черноморским районом у России есть.

Здесь по-другому вопрос стоит: есть ли в этом смысл, потому что они сейчас ограничены в применении имеющихся кораблей. Какой смысл добавлять еще мишени для Сил обороны Украины в Черном море?

– риторически спросил Плетенчук.

Украина перехватила инициативу в Черном море