Только за минувшие сутки россияне потеряли на фронте 810 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года потери врага составляют 431 550 солдат.

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Что известно о потерях врага в технике

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 431 550 (+810) человек,

танков – 6 809 (+19),

боевых бронированных машин – 13 014 (+17),

артиллерийских систем – 10 668 (+34),

РСЗВ – 1 017 (+0),

средства ПВО – 720 (+0),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 308 (+36),

крылатые ракеты – 1 922 (+0),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14141 (+68),

специальная техника – 1731 (+8).



Потери врага по состоянию на 18 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны также нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.