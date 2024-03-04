Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських Сил ЗСУ. Дмитро Плетенчук зауважив, що ситуація в морі змінилася, перш за все, завдяки роботі українських морських дронів, передає 24 Канал.

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Як саме змінилася ситуація в морі

Ситуація в морі протягом періоду широкомасштабного вторгнення змінилася кардинально, наголосив речник ВМС. Пояснив, якщо раніше окупанти почувалися вільно в західній, південно-західній частині Чорного моря, і навіть на початку повномасштабного вторгнення ближче до наших берегів по північно-західній частині Чорного моря, то зараз цього немає.

Побачити їх навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість. Тому так, ситуація змінилася, розклад змінився саме завдяки роботі українських морських дронів, мабуть, у першу чергу,

– підкреслив Плетенчук.

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