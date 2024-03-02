Україна неодноразово успішно використовувала "морських малюків" для ураження російських суден, як ракетних катерів, так і великих десантних кораблів. Також саме морські дрони здійснили другу відому атаку на Кримський міст 17 липня 2023 року.

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Як Україна покращила "Морських малюків"

За словами батька Sea Baby Івана Лукашевича, із часів розробки дрони пережили немало модифікацій. І тепер, у 2024 році, вони стали ще більш загрозливими.

Так, надводні дрони СБУ зазнали трьох основних оновлень. По-перше, "морський малюк" тепер здатен нести більшу боєголовку. А саме доставляти важку вибухівку вагою понад 800 кілограмів.

По-друге, "морські малюки" стали більш "мореплавними". Вони можуть плавати на хвилях заввишки півтора метра. І по-третє, надводні дрони тепер можуть долати удвічі більшу відстань. Якщо раніше, вони могли ходити приблизно 300 кілометрів, то тепер здатні сягнути цілі на відстані у понад 900 кілометрів.

Лукашевич зауважив, що Україна прагне зробити дрони багаторазовими, аби вони були дешевші та ефективніші.

Довідка: За підрахунками військового експерта, від початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила 11 суден. Вони або пошкоджені, або знищені. Зокрема, серед 13 ВДК, які мала країна – агресорка, вціліло наразі лише 5. Останнім знищеним великим десантним кораблем став "Цезар Куніков". Його потопили дрони ГУР Magura.

Нагадаємо, 22 лютого був встановлений національний рекорд зі збору донатів на дрони Sea Baby. За 36 годин українці зібрали 300 мільйонів гривень на "морських малюків".