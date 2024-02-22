Громадський діяч Сергій Стерненко опублікував фото батька "Морських малюків", які стали творцями однієї з найганебніших сторінок в історії Чорноморського флоту країни – агресорки.

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"Мисливець" за кораблями

Розробником надводних дронів "Sea baby" виявився генерал СБУ Іван Лукашевич із дуже красномовним позивним "Хантер", що у перекладі з англійської означає "мисливець".

Іван Лукашевич – батько дронів Sea baby / Фото Сергій Стерненко

Саме команда Лукашевича займалася підривами Кримського мосту, а також ураженням російських кораблів.

Крім того, "Хантер" ще й розробник далекобійної снайперської гвинтівки "Володар обрію". Саме з цієї зброї український воїн встановив світовий рекорд, ліквідувавши окупанта з відстані 3800 метрів.

Фільми треба знімати саме про таких людей. Він точно знає, як і де треба знищувати ворожі судна. І зробить це. Знову і знову,

– підписав світлину Стерненко.

Нагадаємо, що українці двічі підривали Кримський міст. Спершу це зробили за допомогою вантажівки з вибухівкою восени 2022 року, на наступний день після 70-річчя Путіна. Вдруге "замах" на "незаконну конструкцію" повторили вже влітку 2023 року. Тоді якраз задіяли надводні дрони.

Успішною Україна виявилася і у полюванні на російські кораблі. За підрахунками військового експерта, наші військові уразили 11 ворожих суден від початку повномасштабного вторгнення. Великого удару захисники завдали по десантних кораблях Росії. На початок війни країна – агресорка мала 13 ВДК, а зараз у неї цілих залишилося лише 5. Чотири пошкоджені, а чотири остаточно знищені.

Серед тих, хто безповоротно пішов на дно, – великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це наразі останній вилов "морських малюків".