Общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал фото отца "Морских малышей", которые стали создателями одной из самых позорных страниц в истории Черноморского флота страны – агрессорки.

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"Охотник" за кораблями

Разработчиком надводных дронов "Sea baby" оказался генерал СБУ Иван Лукашевич с очень красноречивым позывным "Хантер", что в переводе с английского означает "охотник".

Иван Лукашевич – отец дронов Sea baby / Фото Сергей Стерненко

Именно команда Лукашевича занималась подрывами Крымского моста, а также поражением российских кораблей.

Кроме того, "Хантер" еще и разработчик дальнобойной снайперской винтовки "Властелин горизонта". Именно из этого оружия украинский воин установил мировой рекорд, ликвидировав оккупанта с расстояния 3800 метров.

Фильмы надо снимать именно о таких людях. Он точно знает, как и где надо уничтожать вражеские суда. И сделает это. Снова и снова,

– подписал фотографию Стерненко.

Напомним, что украинцы дважды взрывали Крымский мост. Сначала это сделали с помощью грузовика со взрывчаткой осенью 2022 года, на следующий день после 70-летия Путина. Второй раз "покушение" на "незаконную конструкцию" повторили уже летом 2023 года. Тогда как раз задействовали надводные дроны.

Успешной Украина оказалась и в охоте на российские корабли. По подсчетам военного эксперта, наши военные поразили 11 вражеских судов с начала полномасштабного вторжения. Большой удар защитники нанесли по десантным кораблям России. На начало войны страна – агрессорка имела 13 БДК, а сейчас у нее целых осталось лишь 5. Четыре повреждены, а четыре окончательно уничтожены.

Среди тех, кто безвозвратно пошел на дно, – большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это пока последний вылов "Морских малышей".