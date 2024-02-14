Известно, что это не первая потеря оккупантами БДК. И уверены, что не последняя. Украина уже уничтожила 20 процентов кораблей российского флота в Черном море.

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Сколько у ГУР еще осталось работы

Противник очень просчитался, когда перед началом полномасштабного вторжения перетащил свои десантные корабли из Балтийского моря в Черное. Конечно, главной ошибкой Кремля стало само нападение на Украину. Впрочем, россияне тогда даже не подозревали, какому мощному удару подвергается их "хваленый" и "непобедимый флот". В Москве не догадывались, что подписывают смертный приговор своему флоту, обрекая его на медленное, но неустанное уничтожение.

По словам директора компании Defense Express Сергея Згурца, в начале войны оккупанты имели 13 БДК. По состоянию на 13 февраля, 7 из них уже были поражены украинскими военными.

14 февраля Украина ударила по "Цезарю Куникову". Таким образом у противника из 13 "друзей Оушена" осталось только 5.

То есть количество БДК у россиян уменьшается,

– подытожил Згурец.

Удар по логистике врага

Военный эксперт также рассказал, что ликвидация десантных кораблей противника – это удар по вражеской логистике. После неоднократных попыток атаки на Крымский мост оккупанты уже не могли безопасно осуществлять по нему перевозки грузов. Эти функции они возложили на десантные корабли, которые обеспечивали переправу.

Кроме того, Згурец отметил, что россияне осознают, что побережье Крымского полуострова стало чуть ли не "бермудским треугольником" для их кораблей, а потому львиную часть флота перебазировали в Новороссийск.

Обратите внимание! Экс-офицер ВМС Бельгии и нынешний военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен в начале февраля опубликовал инфографику потерь российского флота, начиная с февраля 2022 года. В нем эксперт утверждает, что Россия потеряла поврежденными или уничтоженными 11 кораблей. В частности, он упоминает и о "Цезаре Куникове". Как оказалось, этот корабль "умирает" во второй раз. Ведь весной 2022 года ВСУ ударили ракетой "Точка У" по порту во временно оккупированном Бердянске. Там как раз находились три корабля: "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Первый "погиб на месте". Другие два получили тогда повреждения. Известно, что 26 декабря наши защитники таки "добили" "Новочеркасск". Тот успешно пошел на дно.

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