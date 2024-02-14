Известно, что это не первая потеря оккупантами БДК. И уверены, что не последняя. Украина уже уничтожила 20 процентов кораблей российского флота в Черном море.
Смотрите также Осталось разве что "маслянистое пятно": оккупанты подтверждают уничтожение "Цезаря Куникова"
Сколько у ГУР еще осталось работы
Противник очень просчитался, когда перед началом полномасштабного вторжения перетащил свои десантные корабли из Балтийского моря в Черное. Конечно, главной ошибкой Кремля стало само нападение на Украину. Впрочем, россияне тогда даже не подозревали, какому мощному удару подвергается их "хваленый" и "непобедимый флот". В Москве не догадывались, что подписывают смертный приговор своему флоту, обрекая его на медленное, но неустанное уничтожение.
По словам директора компании Defense Express Сергея Згурца, в начале войны оккупанты имели 13 БДК. По состоянию на 13 февраля, 7 из них уже были поражены украинскими военными.
14 февраля Украина ударила по "Цезарю Куникову". Таким образом у противника из 13 "друзей Оушена" осталось только 5.
То есть количество БДК у россиян уменьшается,
– подытожил Згурец.
Удар по логистике врага
Военный эксперт также рассказал, что ликвидация десантных кораблей противника – это удар по вражеской логистике. После неоднократных попыток атаки на Крымский мост оккупанты уже не могли безопасно осуществлять по нему перевозки грузов. Эти функции они возложили на десантные корабли, которые обеспечивали переправу.
Кроме того, Згурец отметил, что россияне осознают, что побережье Крымского полуострова стало чуть ли не "бермудским треугольником" для их кораблей, а потому львиную часть флота перебазировали в Новороссийск.
Уничтожение "Цезаря Куникова": что известно
- Утром 14 февраля дроны ГУР "Magura" атаковали БДК "Цезарь Куников" в Крыму. В ГУР отметили, что корабль получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.
- Большинство членов экипажа, которые находились на борту судна, погибли.
- Россияне подтверждают "трагическую" судьбу "Куникова". Украинская разведка перехватила разговор оккупантов. В них они обсуждают, что от вражеского судна после атаки осталось лишь "маслянистое пятно".
- В НАТО приветствовали уничтожение корабля. В частности, генсек Альянса Столтенберг назвал потери России на море большой победой Украины. Таким образом наше государство "расчистило" себе путь к осуществлению экспорта зерна.