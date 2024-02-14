Відомо, що це не перша втрата окупантами ВДК. І впевнені, що не остання. Україна вже знищила 20 відсотків кораблів російського флоту у Чорному морі.

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Скільки у ГУР ще лишилося роботи

Противник дуже прорахувався, коли перед початком повномасштабного вторгнення перетягнув свої десантні кораблі з Балтійського моря до Чорного. Певна річ, головною помилкою Кремля став сам напад на Україну. Втім, росіяни тоді навіть не підозрювали, якого міцного удару зазнає їхній "хвалений" і "непереможний флот". У Москві не здогадувалися, що підписують смертний вирок своєму флоту, прирікши його на повільне, але невпинне знищення.

За словами директора компанії Defense Express Сергія Згурця, на початку війни окупанти мали 13 ВДК. Станом на 13 лютого 7 з них вже були уражені українськими військовими.

14 лютого Україна вдарила по "Цезару Кунікову". У такий спосіб у противника з 13 "друзів Оушена" залишилося лише 5.

Тобто кількість ВДК у росіян зменшується,

– підсумував Згурець.

Удар по логістиці ворога

Військовий експерт також розповів, що ліквідація десантних кораблів противника – це удар по ворожій логістиці. Після кількаразових спроб атаки на Кримський міст окупанти вже не могли безпечно здійснювати ним перевезення вантажів. Ці функції вони поклали на десантні кораблі, які забезпечували переправу.

Крім того, Згурець зазнав, що росіяни усвідомлюють, що узбережжя Кримського півострова стало заледве не "бермудським трикутником" для їхніх кораблів, а тому левову частину флоту перебазували до Новоросійська.

Зверніть увагу! Ексофіцер ВМС Бельгії та нинішній військово-морський аналітик Фредерік Ван Локерен на початку лютого опублікував інфографіку втрат російського флоту, починаючи з лютого 2022 року. У ньому експерт стверджує, що Росія втратила пошкодженими або знищеними 11 кораблів. Зокрема, він згадує і про "Цезара Кунікова". Як виявилося, цей корабель "помирає" вдруге. Адже весною 2022 року ЗСУ вдарили ракетою "Точка У" по порту у тимчасово окупованому Бердянську. Там якраз перебували три кораблі: "Саратов", "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков". Перший "загинув на місці". Інші два отримали тоді пошкодження. Відомо, що 26 грудня наші захисники таки "добили" "Новочеркаськ". Той успішно пішов на дно.

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