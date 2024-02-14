У Головному управлінні розвідки поділились свіжими перехопленнями розмов окупантів. У них вони обговорюють, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно".
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Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресорки.
Спостерігаю обломки та маслянисту пляму,
– констатує російський пілот.
Відповідно до інформації ГУР, великий десантний корабель "Цезар Куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, де окупанти завантажують кораблі військовим озброєнням та технікою.
Відповідно, у момент удару судно було завантажене.
ВМС іронічно прокоментували знищення корабля "Цезар Куніков"
- Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР знищили російський корабель "Цезар Куніков". Сталося це просто у день смерті радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова, в честь якого і назване судно.
- Внаслідок атаки дронами "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Після знищення ворожого судна у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишилися лише п'ять одиниць.
- За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому зайвому об'єкту в Чорному морі. Він іронічно прокоментував знищення ворожого корабля та процитував Путіна.