У Головному управлінні розвідки поділились свіжими перехопленнями розмов окупантів. У них вони обговорюють, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно".

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Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресорки.

Спостерігаю обломки та маслянисту пляму,

– констатує російський пілот.

Відповідно до інформації ГУР, великий десантний корабель "Цезар Куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, де окупанти завантажують кораблі військовим озброєнням та технікою.

Відповідно, у момент удару судно було завантажене.

ВМС іронічно прокоментували знищення корабля "Цезар Куніков"