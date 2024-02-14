Внаслідок атаки дронами "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Після знищення ворожого судна у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишилися лише п’ять одиниць.

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"Она утонула"

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому зайвому об'єкту в Чорному морі. Він іронічно прокоментував знищення ворожого корабля та процитував Путіна.

Як казав президент Росії свого часу, "она утонула". От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі,

– сказав він в ефірі "Радіо Свобода".

Двічі в одну річку

Іронічно, що "Цезар Куніков" знищили у день смерті самого Цезаря Кунікова. Радянський офіцер, на честь якого назвали судно, помер 14 лютого 1943 року і був похований у Геленджику – на березі Чорного моря.

Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день,

– додав Плетенчук.

Що відомо про похід на дно "Цезаря Кунікова"