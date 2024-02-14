В результате атаки дронами “Цезарь Куников” получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. После уничтожения вражеского судна в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота “в строю” остались только пять единиц.

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"Она утонула"

По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море. Он иронично прокомментировал уничтожение вражеского корабля и процитировал Путина.

Как говорил президент России в свое время, "она утонула". Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море,

– сказал он в эфире "Радио Свобода".

Дважды в одну реку

Иронично, что "Цезарь Куников" уничтожили в день смерти самого Цезаря Куникова. Советский офицер, в честь которого назвали судно, умер 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике – на берегу Черного моря.

Может это лихая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день,

– добавил Плетенчук.

Что известно о походе на дно "Цезаря Куникова"