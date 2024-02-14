В результате атаки дронами “Цезарь Куников” получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. После уничтожения вражеского судна в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота “в строю” остались только пять единиц.
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"Она утонула"
По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море. Он иронично прокомментировал уничтожение вражеского корабля и процитировал Путина.
Как говорил президент России в свое время, "она утонула". Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море,
– сказал он в эфире "Радио Свобода".
Дважды в одну реку
Иронично, что "Цезарь Куников" уничтожили в день смерти самого Цезаря Куникова. Советский офицер, в честь которого назвали судно, умер 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике – на берегу Черного моря.
Может это лихая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день,
– добавил Плетенчук.
Что известно о походе на дно "Цезаря Куникова"
- Во временно оккупированном Крыму утром 14 февраля начали раздаваться мощные взрывы. Местные жители сообщали, что в акватории Черного моря начал виднеться дым.
- После взрывов над Черным морем начали летать российские вертолеты. Сначала там заметили 2 Ми-8, а впоследствии вблизи с местом взрывов появился и Ка-27. Он имеет несколько модификаций, одна из которых предусматривает проведение поисково-спасательных операций.
- Сначала журналисты Суспільного, ссылаясь на собственные источники в ГУР, заявили, что поразить судно удалось дронами. Впоследствии в ГУР МО подтвердили, что "Цезарь Куников" уничтожили морскими дронами "Magura V5". Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13".