Дело в том, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад. То есть, что офицер, что корабль “пошли на дно” 14 февраля. Видно, что-то не сложилось у них с любовью. 24 Канал рассказывает больше об этой комической ситуации.

Смотрите также "Magura" уничтожила "Цезаря", – большой десантный корабль России потопили разведчики

Корабль получил не только имя, а и судьбу Куникова

По данным Википедии, советский офицер, командир десантного отряда, Цезарь Львович Куников умер 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике – на берегу Черного моря.

Собственно, ранения он получил в ночь на 12 февраля. Произошло это в результате взрыва "случайной" мины на Малой земле, далее офицера эвакуировали в Геленджик, и там 14 февраля 1943 года он умер от ран.



Цезарь Куников умер тоже 14 февраля / Фото из Википедии

Что касается биографии Куникова, то с началом Великой Отечественной войны он будучи старшим политруком запаса вступил добровольцем в армию. Добился перевода в ВМФ в сентябре 1941 года. Служил командиром 14-го отряда водного заграждения Азовской флотилии (впоследствии 13-й отряд сторожевых катеров). Воевал возле Таганрога и Мариуполя.

Лучшая валентинка от ГУР: коротко об уничтожении корабля

Дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля. Миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка,

– говорится в сообщении разведчиков.

В ГУР отметили, что "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

На видео видно несколько ударов и взрывов по кораблю. В конце концов, на последних кадрах он уже лег на бок и погружался в воду.

Уничтожение корабля "Цезарь Куников": видео ГУР МО

Также разведчики отметили, что большой десантный корабль был одним из самых новых российских судов. Он мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Москва использовала его во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Теперь о самом корабле

На сайте Черноморского флота России говорится, что "Цезарь Куников" – это большой десантный корабль проекта 775. Его длина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Экипаж корабля – 87 человек. К слову, в ГУР отметили, что "поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела". То есть, вероятно, статистика потерь врага пополнилась еще 87 оккупантами.



Как выглядел корабль "Цезарь Куников" / Фото с сайта Черноморского флота России

В описании корабля говорится, что его можно использовать для постановки минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машины типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта – 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 тонн на расстояние 4700 миль.

Несчастливая судьба корабля

Интересно, что у корабля действительно какая-то очень несчастливая судьба. Еще в апреле 2022 года наши военные ликвидировали его командира – капитана 3 ранга Александра Чирву. Ранее он участвовал в военных действиях на территории Сирии, и смерть постигла его в войне против Украины.

Российские СМИ сообщили, что Чирва "умер от ран, полученных в бою" в Украине.

Также БДК "Цезарь Куников" в начале полномасштабного вторжения России в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК "Саратов".