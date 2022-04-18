Об этом сообщил ряд росСМИ, добавляя, что капитан корабля "умер от ран", полученных в бою в Украине. Правда, обстоятельства при которых был ликвидирован оккупант не разглашаются.

Контекст Украинские воины ликвидировали капитана российского десантного корабля "Цезарь Куников"

Версия Бориса Бабина

Бабин отметил, что оккупанты сообщают о гибели боевого товарища без лишних подробностей, избегая нарративов "эпических подвигов" и "мужества героя".

Вероятно, что это следствие обстрела 24 марта в порту Бердянска группы десантных кораблей агрессора, один из которых, "Саратов", был тогда уничтожен,

– пишет общественный и политический деятель.

Тогда агрессор не признал свои потери и повреждения кораблей, но недавно был вынужден признать факт гибели капитана.

Из имеющихся видеоисточников следует, что после и во время взрывов на "Саратове" один из двух других десантных кораблей агрессора получил повреждения, но отошел из опасной зоны своим ходом,

– добавляет Бабин.

Что известно о ликвидированном оккупанте

Александр Чирва уроженец Севастополя, впоследствии изменил Украине, перейдя служить оккупантам.

На стороне России стал командиром десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота.

С 2018 года Чирва занесен в список "Миротворца".

Интересно, что самопровозглашенный "мэр" оккупированного Севастополя Развожаев отметил, что Чирва умер от ран, "полученных в бою с неонацистами в Украине". Так что можно смело говорить, что это не случайность, а еще один меткий выстрел защитников из ВСУ.

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