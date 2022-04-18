Про це повідомила низка росЗМІ, додаючи, що капітан корабля "помер від ран", отриманих у бою в Україні. Щоправда, обставини за яких було ліквідовано окупанта не розголошують.

Контекст Українські воїни ліквідували капітана російського десантного корабля "Цезар Куніков"

Версія Бориса Бабіна

Бабін відзначив, що окупанти повідомляють про загибель бойового товариша без зайвих подробиць, уникаючи наративів "епічних подвигів" та "мужності героя".

Ймовірно що це є наслідком обстрілу 24 березня в порту Бердянську групи десантних кораблів агресора, один з яких, "Саратов", було тоді знищено,

– пише громадський та політичний діяч.

Тоді агресор не визнав своїх втрат та пошкоджень кораблів, але нещодавно був вимушеним визнати факт загибелі капітана.

З наявних відеоджерел випливає, що після та під час вибухів на "Саратові" один з двох інших десантних кораблів агресора отримав пошкодження, але відійшов з небезпечної зони своїм ходом,

– додає Бабін.

Що відомо про ліквідованого окупанта

Олександр Чирва уродженець Севастополя, згодом зрадив Україну, перейшовши служити окупантам.

На стороні Росії став командиром десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту.

З 2018 року Чирва занесений до списку "Миротворця".

Цікаво, що самопроголошений "мер" окупованого Севастополя Развожаєв зазначив. що Чирва помер від ран, "отриманих в бою з неонацистами на Україні". Тож можна сміливо говорити, що це не випадковість, а ще один влучний постріл захисників із ЗСУ.

Це може вас зацікавити – мама полоненого переконує, що Росія "визволяє" українців: відео