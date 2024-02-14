Річ у тім, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Тобто, що офіцер, що корабель "пішли на дно" 14 лютого. Видно, щось не склалось у них із коханням. 24 Канал розповідає більше про цю комічну ситуацію.

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Корабель отримав не лише ім'я, а і долю Кунікова

За даними Вікіпедії, радянський офіцер, командир десантного загону, Цезар Львович Куніков помер 14 лютого 1943 року і був похований у Геленджику – на березі Чорного моря.

Власне, поранення він отримав у ніч на 12 лютого. Сталось це унаслідок вибуху "випадкової" міни на Малій землі, далі офіцера евакуювали до Геленджика, і там 14 лютого 1943 року він помер від ран.



Цезар Куніков помер теж 14 лютого / Фото з Вікіпедії

Щодо біографії Кунікова, то з початком Великої Великої Вітчизняної війни він будучи старшии політруком запасу вступив добровольцем до армії. Добився переведення до ВМФ у вересні 1941 року. Служив командиром 14-го загону водного загородження Азовської флотилії (згодом 13-й загін сторожових катерів). Воював біля Таганрога та Маріуполя.

Найкраща валентинка від ГУР: коротко про знищення корабля

Дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі вранці 14 лютого. Місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка,

– йдеться у повідомленні розвідників.

У ГУР зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

На відео видно кілька ударів та вибухів по кораблю. Зрештою, на останніх кадрах він вже ліг на бік і поринав у воду.

Знищення корабля "Цезар Куніков": відео ГУР МО

Також розвідники наголосили, що великий десантний корабель був одним із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Москва використовувала його під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Тепер про сам корабель

На сайті Чорноморського флоту Росії ідеться, що "Цезар Куніков" – це великий десантний корабель проекту 775. Його довжина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м. Він несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Екіпаж корабля – 87 осіб. До слова, у ГУР зазначили, що "пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала". Тобто, імовірно, статистика втрат ворога поповнилась ще 87 окупантами.



Як виглядав корабель "Цезар Куніков" / Фото з сайту Чорноморського флоту Росії

В описі корабля ідеться, що його можна використовувати для постановки мінних загороджень. БДК також може бути використаний при різних варіантах завантаження: 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем в 40 осіб; 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем в 36 осіб; підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем в 12 осіб, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2Г 27, 4 автомобілі ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69.

Особовий склад десанту – 147 осіб десанту. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 тонн на відстань 4700 миль.

Нещаслива доля корабля

Цікаво, що у корабля і дійсно якась дуже нещаслива вдача. Ще у квітні 2022 року наші військові ліквідували його командира – капітана 3 рангу Олександра Чирву. Раніше він брав участь у воєнних діях на території Сирії, та смерть спіткала його у війні проти України.

Російські ЗМІ повідомили, що Чирва "помер від ран, отриманих у бою" в Україні.

Також ВДК "Цезар Куніков" на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був у порту Бердянська і зазнав пошкоджень, коли українські сили в березні 2022 року затопили ВДК "Саратов".