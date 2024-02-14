Уничтожение российского корабля подтвердили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что спецоперацию проводили совместно с Главным управлением разведки.
Что этому предшествовало В Крыму раздаются взрывы: мог затонуть корабль
Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили большой десантный корабль оккупантов – "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки,
– заявили в Генштабе ВСУ.
К слову, БДК "Цезарь Куников" не впервые оказался атакован. Так, 24 марта 2022 года ВСУ нанесли удары по порту в Бердянске, где оккупанты расположили свои корабли. Тогда удалось уничтожить большой десантный корабль "Саратов", а "Цезарь Куников" был поврежден. Оккупанты отбуксировали судно на ремонт. В России восстановили корабль и 14 мая 2023 года "Цезарь Куников" вышел с завода.
Интересно, что под ударом в Бердянске также оказался большой десантный корабль "Новочеркасск". Тогда оккупанты также отбуксировали судно, однако ненадолго. В декабре 2023 года "Новочеркасск" удалось уничтожить в порту Феодосии.
Утро в Крыму началось не с кофе
- Во временно оккупированном Крыму утром 14 февраля начали раздаваться мощные взрывы. Местные жители сообщали, что после них в акватории Черного моря начал виднеться дым.
- Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал, что после взрывов в море у берегов Крыма фиксировали американский БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Он предназначен для ведения разведки.
- После взрывов над Черным морем начали летать российские вертолеты. Сначала там заметили 2 Ми-8, а впоследствии вблизи с местом взрывов появился и Ка-27. Он имеет несколько модификаций, одна из которых предусматривает проведение поисково-спасательных операций.
- Журналисты "Суспильного", ссылаясь на собственные источники в ГУР, заявили, что поразить судно удалось дронами. БДК "Цезарь Куников", очевидно, "успешно отразил атаку" и пошел на дно. В то же время пропагандисты заявляют, что экипаж судна якобы жив.
- В ГУР МО подтвердили, что "Цезарь Куников" уничтожили морскими дронами "Magura V5". Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13".