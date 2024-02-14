Уничтожение российского корабля подтвердили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что спецоперацию проводили совместно с Главным управлением разведки.

Что этому предшествовало В Крыму раздаются взрывы: мог затонуть корабль

Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили большой десантный корабль оккупантов – "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки,

– заявили в Генштабе ВСУ.

К слову, БДК "Цезарь Куников" не впервые оказался атакован. Так, 24 марта 2022 года ВСУ нанесли удары по порту в Бердянске, где оккупанты расположили свои корабли. Тогда удалось уничтожить большой десантный корабль "Саратов", а "Цезарь Куников" был поврежден. Оккупанты отбуксировали судно на ремонт. В России восстановили корабль и 14 мая 2023 года "Цезарь Куников" вышел с завода.

Интересно, что под ударом в Бердянске также оказался большой десантный корабль "Новочеркасск". Тогда оккупанты также отбуксировали судно, однако ненадолго. В декабре 2023 года "Новочеркасск" удалось уничтожить в порту Феодосии.

Утро в Крыму началось не с кофе