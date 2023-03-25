Результативную работу наши военные проделали 24 марта 2022 года. Они точным ударом отправили на дно русский корабль "Саратов". Оккупанты, которые обычно хвастаются, что "потер нет", на этот раз их признали.

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Даже мемориальную таблицу сделали

Год назад мы во время ведения боевых действий потеряли корабль десантного сообщения, БДК "Саратов". Утратили личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Кунинков",

– жаловался командир крымской базы флота врага Феликс Меньков.

Напомним, что после удара по "Саратову" пропагандистские СМИ были крайне осторожны в высказываниях. Они писали, что тогда "вспыхнул сильный пожар, в результате которого пришлось притопить (судно – 24 канала) у причала".



Знищеному "Саратову" присвятили меморіальну таблицю / Фото з мережі

Заметим, что утопленный "Саратов" передал эстафету крейсеру "Москва". Да, тому самому, который в известном направлении послали защитники острова Змеиный. Это судно пошло ко дну 14 апреля 2022 года.

Вернемся к "Саратову". Ему посвятил пост главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В годовщину встречи судна с морским дном он выложил видео. На нем можно увидеть, как украинская ракета была запущена по десантному кораблю. После попадания он празднично вспыхнул.

К слову, за год полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 18 судов врага. Мы же предлагаем пройтись свежей статистикой уничтоженных захватчиков.

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