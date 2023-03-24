При этом общее количество вражеских потерь составляет по меньшей мере 169 170 человек. Заметим, что это примерно цифры, ведь точное количество уничтоженных оккупантов посчитать просто невозможно.

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Потери окупантов в технике

Танков – 3 574;

боевых бронированных машин – 6 921;

артиллерийских систем – 2 616;

РСЗО – 511;

средств ПВО – 276;

самолетов – 305;

вертолетов – 290;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2208;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5464;

специальной техники – 277.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Захватчики вынуждены увеличить количество койко-мест в госпиталях из-за большого количества "300-х"

В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали, что российские оккупанты вынуждены увеличить количество койко-мест в имеющихся госпиталях на временно оккупированных территориях Луганской области. Дело в том, что количество "300-х" захватчиков стремительно растет.

Так, в поселке Троицкое пришлось аж вдвое увеличить количество койко-мест, а именно – с 200 до 400, ведь тяжелораненых в российском войске очень много. В то же время, представителей офицерского состава не оставили в малооснащенных госпиталях, – их эвакуировали вертолетами в Россию 17 – 18 марта.

Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала,

– отметили в Генштабе.

Украинские защитники слаженным трудом приумножают статистику потерь россиян

Благодаря искусной работе и профессионализму украинских воинов, армия противника рассыпается. В частности, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по позициям личного состава и техники оккупантов.

Более того, военные ВСУ сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 состава горюче-смазочных материалов.