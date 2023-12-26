Сначала об этом написали многие местные телеграм-каналы, а впоследствии признала и оккупационная администрация. Крымский мост в это время тоже перекрывали.

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Взрывы в Феодосии: что известно в настоящее время

Российские и украинские телеграм-каналы написали о взрывах в районе порта в Феодосии примерно в 3:30 ночи 26 декабря. Речь шла о чрезвычайном событии на одной из баз российского флота.

Феодосийцы также слышали и видели взрывы в районе порта, что и зафиксировали на видео и фотографиях и поделились ими в сети. Оккупанты, естественно, заявили об успешной работе ПВО – однако изображения доказывают как раз обратное.

Что происходило ночью в Феодосии: смотрите видео из сети (внимание, присутствует ругань)

По информации местных каналов, которую пока что невозможно проверить, взрыв произошел на корабле. Причем это может быть судно из Ирана, которое как будто бы привезло оккупантам "Шахеды".

Уничтожение БДК "Новочеркасск"

А в 03:47 командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в телеграме вспомнил эту же информацию и поблагодарил всех причастных за уничтожение БДК "Новочеркасск".

А флота у России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота Российской Федерации – крейсером "Москва" – следует большой десантный корабль "Новочеркасск",

– написал он.

Обратите внимание: Феодосия – это город на юго-востоке оккупированного Россией Крыма. В ее порт перебазировали часть российских кораблей после серии успешных украинских ударов по Севастополю.