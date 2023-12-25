В настоящее время происходит уничтожение больших резервов в глубоких тылах противника – в России и на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, где концентрируются базы Черноморского флота, авиация и морские системы. Такой информацией с 24 Каналом поделился генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
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В Крыму не будет покоя оккупантам
Генерал армии подчеркнул, что украинские военные стратегически уничтожают вражеские резервы на всех участках:
- на линии боевого столкновения, на "нуле" – Авдеевка, Марьинка, Купянск, Сватово, Кременная, Запорожье;
- на оккупированной территории, в частности в Крыму – штабы, аэродромы, нефтебазы, пункты запуска "Шахедов", склады боеприпасов, хранилища вооружения и техники, конкретные пусковые установки и базы их расположения, как С-400 и ракеты "Оникс".
У Украины много законных целей для нанесения удара. Сейчас проходит симбиоз разведки – агентурной, технической, космической вместе с партнерами и радиолокационной. Силы обороны обнаруживают места дислокации вышеперечисленных объектов или других. Затем отрабатывается комплексная модель наведения, потому что оккупанты в Крыму имеют систему ПВО. Сначала украинские военные проводят отвлекающие удары условно беспилотниками, а затем основные – ракетами Storm Shadow или SCALP, которые точечно атакуют большие объекты.
Мощными системами иностранного производства или украинского производства. Уже есть ракеты, которые бьют до 1000 километров. Дроны баллистического типа до 800 – 1000 км. Уже враг не будет чувствовать себя спокойно в Крыму и других оккупированных территориях. Также говорим о последних неделях, чтобы наносить удары по территории всей России от Москвы и до границ с Украиной – Подмосковье, сама Москва, Ростовская и Белгородская области, нефтебазы, коммуникации и радиолокационные системы "Солнцепек",
– подчеркнул Маломуж.
Силы обороны сегодня уничтожают резервы как на поле боя, так и в глубоком тылу противника – модель, избранная военным командованием помимо удержания позиций на Бахмутском, Авдеевском и Лимано-Купянском направлениях и боевых действий на других.
В Крыму горячий сезон "хлопка"
- Около 17:00 25 декабря во временно оккупированном Крыму начал бушевать большой пожар. Горит дачный дом на мысе Фиолент в Севастополе. Отмечается, что спасателей ждали долго – они не ехали на вызов как минимум 15 минут. Сначала загорелась пристройка. Затем огонь перекинулся на дом.
- 24 декабря сообщалось, что в Севастополе утром прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.
- 23 декабря в оккупированном Крыму было очень неспокойно. Местные паблики сообщали о звуках пуска ракет ПВО. Россияне даже применили дымовую завесу, чтобы спасти Керченский мост от чего-то "неизвестного".
- Также 20 декабря стало известно о мощном взрыве в районе населенного пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.