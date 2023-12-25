В настоящее время происходит уничтожение больших резервов в глубоких тылах противника – в России и на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, где концентрируются базы Черноморского флота, авиация и морские системы. Такой информацией с 24 Каналом поделился генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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В Крыму не будет покоя оккупантам

Генерал армии подчеркнул, что украинские военные стратегически уничтожают вражеские резервы на всех участках:

на линии боевого столкновения, на "нуле" – Авдеевка, Марьинка, Купянск, Сватово, Кременная, Запорожье;

на оккупированной территории, в частности в Крыму – штабы, аэродромы, нефтебазы, пункты запуска "Шахедов", склады боеприпасов, хранилища вооружения и техники, конкретные пусковые установки и базы их расположения, как С-400 и ракеты "Оникс".

Любопытно! В сентябре 2023 года Силы обороны Украины успешно уничтожили уже второй ЗРК С-400 в пока оккупированном Крыму благодаря комплексной атаке. А в октябре дроны СБУ поразили комплекс С-400 возле российского Белгорода. Цена такого комплекса составляет 1,2 млрд долларов.

У Украины много законных целей для нанесения удара. Сейчас проходит симбиоз разведки – агентурной, технической, космической вместе с партнерами и радиолокационной. Силы обороны обнаруживают места дислокации вышеперечисленных объектов или других. Затем отрабатывается комплексная модель наведения, потому что оккупанты в Крыму имеют систему ПВО. Сначала украинские военные проводят отвлекающие удары условно беспилотниками, а затем основные – ракетами Storm Shadow или SCALP, которые точечно атакуют большие объекты.

Мощными системами иностранного производства или украинского производства. Уже есть ракеты, которые бьют до 1000 километров. Дроны баллистического типа до 800 – 1000 км. Уже враг не будет чувствовать себя спокойно в Крыму и других оккупированных территориях. Также говорим о последних неделях, чтобы наносить удары по территории всей России от Москвы и до границ с Украиной – Подмосковье, сама Москва, Ростовская и Белгородская области, нефтебазы, коммуникации и радиолокационные системы "Солнцепек",

– подчеркнул Маломуж.

Силы обороны сегодня уничтожают резервы как на поле боя, так и в глубоком тылу противника – модель, избранная военным командованием помимо удержания позиций на Бахмутском, Авдеевском и Лимано-Купянском направлениях и боевых действий на других.

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