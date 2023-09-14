На временно оккупированном Крымском полуострове уже вторую ночь очень беспокойно и это приносит результативные последствия. О невероятных операциях и их удачном планировании 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Не Крымским мостом единственным

Как только беспилотники появляются на российских радарах в Крыму, оккупанты спешно перекрывают Крымский мост, считая его приоритетной целью для Украины. В этом они, конечно, правы, но ошибаются в другом – беспилотники не всегда улетают в Крымский мост.

В этом случае система С-400 "Триумф" – вторая за короткий период времени. В России достаточно ограниченное количество этих систем, а сделать их сейчас дополнительно не могут. Первую установку уничтожили на Тарханкуте, сейчас – под Евпаторией,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Очень интересной деталью является то, что год назад в августе, российские туристы сфотографировались на пляже, где была расположена С-400. Более того, сделали еще более удачный шаг – отметили геолокацию. Фото сделали возле Озера Соленого.

Оккупанты же, недолго думая, перетащили установки примерно на километр, будучи уверенными, что их там не найдет. Однако, как говорится, не так сложилось, как думалось.

В чем уникальность сделок в Крыму

"Сложилась интересная последовательная ситуация. Сначала мы зачищаем остров Змеиный от россиян и их радиолокационных систем, то есть "закрыли им глаза" совсем близко к нам. Затем мы зачищаем "башни Бойко", забираем оттуда ретрансляторы. До этого была уничтожена система С-400" Триумф", то есть мы еще одни глаза россиянам закрываем, которые смотрят на акваторию Черного моря и в Одессу", – отметил политтехнолог.

Благодаря предварительным зачисткам ракеты Storm Shadow в ночь на 13 сентября смогли поразить в Севастополе большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем, "Калибров".

Поразить подлодку – это крайне сложная, комплексная задача. То есть там должны быть самолеты, вертолеты, корабли. Когда она (лодка – 24 Канал) в воде у нас нет методов, как ее уничтожить. Единственный способ его уничтожить был, когда его поднимут над водой,

– заметил Тизенгаузен.

Такое решение невероятно продуманно и сложно для выполнения. Однако наши спецслужбы воплотили замысел в жизнь.

"Гениально просто, по-моему. И вот сейчас мы еще одну систему С-400 "Триумф" уничтожаем под Евпаторией, в Заозерном. Еще один глаз россиянам, как говорится, закрываем на акваторию Черного моря", – подчеркнул политтехнолог.

Тем временем в СБУ советуют россиянам готовиться к новым "сюрпризам" в Крыму.

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