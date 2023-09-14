Собственно, о беспилотниках сообщения стали появляться в местных пабликах ближе к 6 утра. Приблизительно в то же время начали писать о том, что якобы работает ПВО.

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Что известно об атаке дронов

Местные жители рассказывают, что в Евпаторию прилетели дроны, что по ним якобы работает ПВО. Собственно они слышали взрывы. Вскоре появилось фото, на котором можно увидеть, что взрыв – попадание, а не сбитый дрон. В сети предполагают, что могли попасть в установку ПВО.

Также поступила информация, что беспилотники продолжают лететь в Евпаторию.

Вскоре информацию о взрывах в Евпатории подтвердили на "Суспильном". В издании, ссылаясь на местного жителя, отметили, что раздалось несколько мощных взрывов.