Так, в последнее время все чаще появляется информация о том, что Ани Лорак донатит на ВСУ. И хотя певица постоянно пытается от этого открещиваться, благодарности в ее сторону продолжают лететь. Вот, например, во время утренней атаки по Евпатории.

Читайте также Там россияне разместили ПВО и РЛС: показываем на карте, где раздавались взрывы в районе Евпатории.

Благодарность была на беспилотнике

Собственно, на обломках одного из упавших в Евпатории близ жилых домов беспилотников была благодарность певице. На нем было написано: "Ани Лорак, спасибо за борт!"



На беспилотнике написали благодарность певице Ани Лорак / Фото с росСМИ

Говорят, беспилотник упал на улице Демышева. Собственно, территорию вокруг решили загородить. Но очевидцы уже успели снять видео. Один из россиян сетовал на падение дрона.

Очевидец снял на видео обломки беспилотника: смотрите видео 18+

Атака дронами Евпатории: что известно

Об атаке беспилотниками сообщения начали поступать ближе к 6 утра. Тогда сообщалось, что в Евпатории якобы работает ПВО.

По словам местных жителей, в Евпаторию прилетели беспилотники. Они слышали звуки взрывов. Также позже начали выкладывать фото и видео, свидетельствующие о попадании. В сети предположили, что могло быть попадание по установке ПВО.

Впоследствии журналистам "Суспильного" местные жители подтвердили взрывы в Евпатории. Отмечают, что взрывов раздалось сразу несколько.

В пабликах рассказывают, что взрыв прогремел в районе Заозерного. От взрывной волны, говорят местные жители, у многих "дома ходили ходуном".

Представитель ОК "Юг" утром спросили, что ей известно о взрывах в Евпатории.

Возможно, и знаю, но пока рано. Надо насладиться процессом. Вы совершенно правы: сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома. Все это говорит о том, что работа производится абсолютно плановая. Целые законные, целые военные, "хлопок" цветет,

– констатировала Наталья Гуменюк.