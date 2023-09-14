Местные жители утверждают, что точно украинским военным удалось вывести из строя ПВО захватчиков. Оккупационные власти утверждали, что все хорошо, однако все же удалось зафиксировать огненный столб в Крыму.

Смотрите также Россия проигрывает битву за море. Как ГУР МО возвращали "вышки Бойко" в легендарной спецоперации

Украинцы могли ликвидировать важные объекты

Утром 14 сентября во временно оккупированный Крым снова атаковали беспилотники – взрывы прогремели недалеко от Евпатории и населенного пункта Уютное. Вероятно, целью атаки была военная база ПВО и средства РЛС.

Приблизительные места ударов БпЛА / OSINTtechnical

Недалеко от мест, где раздались взрывы, расположена станция с радиоэлектронным куполом диаметром около 30 метров, а также расположена РЛС "Оборона".

ВСУ атаковали базу РЛС оккупантов / Радио Свобода

Чуть дальше оккупанты установили радиотелескоп П-400 (РТ-32) с диаметром тарелки в 32 метра. Он должен был стать заменой PT-70 в случае ее неисправности.

Мощный прибор расположен возле Евпатории / Радио Свобода.

Известно, что в районе "хлопка" оккупанты размещали ЗРК С-300 и С-400. Эту информацию "слив" один из российских отдыхающих, который просто не мог не сфотографироваться на фоне установки.

Недалеко находятся средства ПВО / Радио Свобода

Евпатория попала под обстрел: смотрите на карте



Удары по оккупированному полуострову